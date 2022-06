Lazio. Zingaretti verso lo stato di calamità per la siccità. “Dico a tutti, risparmiate l’acqua”

- Advertisement -

AgenPress – “Nelle prossime ore proclamerò lo stato di calamità naturale”. Lo annuncia presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. “Lo stato di Calamità servirà ad adottare immediatamente le prime misure e a invitare i sindaci alle prime norme di contenimento. Ovviamente dobbiamo prepararci ad una situazione che sarà molto critica che dovrà basarsi sul risparmio idrico di tutte le attività a cominciare dai consumi familiari”.

“Ci saranno anche però forme di approvvigionamento e di presenza vicino alle amministrazioni comunali. Per ora lo stato di calamità naturale è il primo step, monitorando” anche “la situazione con le Prefetture Acea e con gli altri attori interessati vedremo quali altri step successivi si faranno”, ha spiegato Zingaretti. “L’emergenza climatica non è un problema del futuro è un problema del presente – ha aggiunto -. Comincia addirittura ad essere stancante dirlo. Vediamo cosa sta succedendo in tutta Italia e dobbiamo muoverci anche noi”. “Per ora mi permetto di dire a tutti: fare conti con l’emergenza climatica vuol dire risparmiare acqua”.