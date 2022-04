Le regioni dell’Est e il Corno d’Africa si preparano alla più grave siccità degli ultimi decenni

- Advertisement -

AgenPress – I lavoratori agricoli nell’est e nel Corno d’Africa si stanno preparando per la più grave siccità degli ultimi 40 anni, poiché le autorità avvertono che temperature più elevate e precipitazioni inferiori al normale sono state registrate dalle agenzie meteorologiche a marzo e aprile di quest’anno.

L’Autorità intergovernativa per lo sviluppo ha affermato che le piogge probabilmente falliranno per il quarto anno consecutivo, scatenando il timore di un aumento dei casi di malnutrizione, minacce ai mezzi di sussistenza e gravi rischi per 29 milioni di persone nella regione. I meteorologi stanno collegando la siccità in atto al cambiamento climatico causato dall’uomo che sta portando a un aumento del riscaldamento nell’Oceano Indiano, causando cicloni più frequenti.

- Advertisement -

Come la maggior parte dell’Africa, l’est e il pilastro economico del Corno è l’agricoltura, che è alimentata dalla pioggia, il che la rende vulnerabile agli eventi meteorologici estremi.

L’agenzia meteorologica in precedenza aveva affermato a febbraio che la regione dovrebbe prepararsi per una stagione delle piogge lunghe “più piovosa della media”, che normalmente piove da marzo a maggio, ma questa settimana l’agenzia ha rivisto le sue previsioni precedenti.

“Le piogge di marzo, aprile e maggio sono cruciali per la regione e, purtroppo, stiamo assistendo non solo a tre, ma potenzialmente a quattro stagioni consecutive fallite”, ha affermato Workneh Gebeyehu, segretario esecutivo dell’agenzia intergovernativa. “Questo, insieme ad altri fattori di stress come i conflitti nella nostra regione e in Europa, l’impatto del COVID-19 e le sfide macroeconomiche, ha portato a livelli acuti di insicurezza alimentare in tutto il Corno d’Africa”.

- Advertisement -

È probabile che le precipitazioni al di sotto della media per il 2022 prolunghino le condizioni già estremamente secche che non si registravano a questo livello dal 1981. Etiopia, Kenya e Somalia, che saranno gravemente colpite dalla riduzione delle piogge, sono già nel mezzo di una terribile carestia .

La mancanza di precipitazioni durante la breve stagione delle piogge alla fine dell’anno scorso e la siccità in corso durante l’attuale stagione delle lunghe piogge ha già portato al fallimento dei raccolti e alla morte del bestiame, causando prezzi alimentari elevati e conflitti tra le comunità per i pascoli scarsi e la diminuzione delle risorse idriche.

“Ogni volta che abbiamo intensi cicloni nell’Oceano Indiano sudoccidentale, ci prepariamo sempre per una lunga stagione di siccità nelle regioni orientali e del Corno”, ha affermato Evans Mukolwe, l’ex direttore scientifico delle Nazioni Unite. “Questo perché i cicloni aspirano gran parte dell’umidità privando la regione delle tanto necessarie precipitazioni. È stato il modello per decenni”.

Le organizzazioni umanitarie sono già preoccupate per come il peggioramento degli impatti dei cambiamenti climatici influenzerà la regione nei prossimi decenni.

“Questa non è la prima siccità nel Corno, né è probabile che sia l’ultima”, ha affermato Sean Granville-Ross, direttore regionale per l’Africa dell’agenzia umanitaria Mercy Corps. “Con l’aggravarsi dell’emergenza climatica, le siccità diventeranno più frequenti e gravi. Le persone colpite dai cambiamenti climatici non vedono l’ora che una crisi finisca prima di prepararsi per la successiva”.

“La risposta internazionale deve dare la priorità ai bisogni immediati allo stesso tempo allocando risorse aggiuntive per interventi intelligenti a lungo termine che si tradurranno in cambiamenti a lungo termine e aiuteranno le comunità a diventare più resistenti alla siccità”.

L’ufficio umanitario delle Nazioni Unite ha avvertito la scorsa settimana che l’attuale siccità “rischia di diventare una delle peggiori emergenze indotte dal clima nella storia recente nel Corno d’Africa”. Ha anche affermato che l’appello di risposta alla siccità da 1,5 miliardi di dollari richiesto per assistere circa 5,5 milioni di persone in Somali rimane gravemente sottofinanziato.