Leader G7 condannano Putin per aver attaccato l’Ucraina. “Ha reintrodotto la guerra nel continente europeo”

AgenPress – In una dichiarazione congiunta a seguito di un incontro virtuale giovedì, i leader del G7 hanno affermato che il presidente russo Vladimir Putin ha “reintrodotto la guerra nel continente europeo”.

“Si è messo dalla parte sbagliata della storia”, hanno scritto i leader. “Condanniamo il presidente Putin per il suo coerente rifiuto di impegnarsi in un processo diplomatico per affrontare questioni relative alla sicurezza europea, nonostante le nostre ripetute offerte”, si legge nella dichiarazione. “Siamo uniti ai partner, tra cui la NATO, l’UE e i loro Stati membri, nonché l’Ucraina e rimaniamo determinati a fare ciò che è necessario per preservare l’integrità dell’ordine internazionale basato sulle regole”.

La riunione del G7 si è conclusa dopo poco più di un’ora. , secondo un funzionario della Casa Bianca, dalle 9:17 alle 10:27 ET.

I partecipanti all’incontro, secondo la Casa Bianca, sono stati:

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz della Germania

Il primo ministro canadese Justin Trudeau

Il presidente francese Emmanuel Macron

Il primo ministro italiano Mario Draghi

Il primo ministro giapponese Kishida Fumio

Il primo ministro Boris Johnson del Regno Unito

Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg