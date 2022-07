Lega, europarlamentari incontrano Matteo Salvini: massimo sostegno

AgenPress. Gli europarlamentari della Lega, capitanati dal capo delegazione Marco Campomenosi e dal presidente del gruppo Identità e Democrazia Marco Zanni, hanno incontrato oggi alla Camera dei deputati il segretario della Lega Matteo Salvini.

All’ingresso nella sala, Salvini è stato accolto da una standing ovation da parte degli europarlamentari leghisti.

“Un incontro molto importante. Nelle ore successive alla crisi di governo, abbiamo espresso il nostro totale sostegno a Matteo Salvini e discusso insieme a lui le priorità da affrontare, a Roma come a Bruxelles, per difendere gli interessi degli italiani: caro bollette, tutela delle imprese e dei posti di lavoro, taglio delle tasse, flat tax, riforma delle pensioni. La Lega c’è, in prima linea, pronta per governare il Paese con il centrodestra e dare risposte concrete ai cittadini”, affermano Campomenosi e Zanni.