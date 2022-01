Letta. Con M5s alleanza stretta. Conte alleato imprescindibile. Mozione Forza Nuova non sia di parte

- Advertisement -

AgenPress – “Queste elezioni e anche i fatti delle ultime ore hanno dimostrato che andiamo d’accordo” con il M5s. “Siamo diversi, ma andiamo d’accordo e andiamo verso un’alleanza molto stretta e organica”.

Lo ha detto Enrico Letta a un Live con La Stampa “Conte è per noi un alleato imprescindibile, non ho alcun dubbio su questo”.

Riguardo Forza Nuova, “non abbiamo intenzione di trasformare questo atto parlamentare” cioè la mozione per chiedere lo scioglimento di Fn “in un atto di parte. La costituzione è di tutti, stiamo tutti insieme in questa battaglia per la difesa della Costituzione. Noi non vogliamo che sia una battaglia di parte”.

“Quei neofascisti rappresentano una piccola minoranza degli italiani e non ci dev’essere alcuna forma d’indulgenza. Io credo che sia importante applicare le regole di buonsenso e spiegarle bene. Sapendo che non dobbiamo scambiare una minoranza molto rumorosa in una maggioranza. Sta al governo, in questi giorni, diramare tutte le risposte che possano spiegare e che l’applicazione soprattutto nella prima fase tenga conto della logica del buonsenso”.