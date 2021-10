Letta (PD), oggi può nascere il nuovo Ulivo. Centrodestra non affidabile e debole senza Berlusconi

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – Il successo del centrosinistra e del Pd è nato dall'”aver privilegiato l’unità”, quella interna al Pd e l’unità del centrosinistra, “che siamo riusciti a realizzare in quasi tutti i comuni dove si è votato”.

Lo dice in un’intervista a La Repubblica il segretario del Pd Enrico Letta, che legge i risultati alle amministrative con “orgoglio e rivincita verso tutte le approssimazioni, le critiche e le polemiche di questi mesi. Oggi può nascere una nuova stagione politica, il nuovo Ulivo: un centrosinistra moderno e anche radicale, nei comportamenti e nei temi. La dimostrazione che non esiste contrapposizione tra diritti sociali e diritti civili”.

Nelle città dove il centrosinistra va al ballottaggio “ci affideremo agli elettori e gli chiederemo di fare una scelta chiara: o di qua o di là. Di votare per i nostri candidati, che sono tutte personalità di alto profilo, anziché per quelli del centrodestra che ha alzato bandiera bianca. E lo faremo rivolgendoci innanzitutto alle liste a noi più vicine” come quelle del M5s e Carlo Calenda.

Quella “di oggi è la prova che la destra si può battere e che si vince se allarghiamo. Siamo tornati, ovunque, in sintonia con il Paese”. Il centrodestra “ha sbagliato i candidati sindaci, ha scelto personaggi di seconda o terza fila e non lo dico io, ma gli stessi leader di quella coalizione”. E’ la prova “che il centrodestra non è affidabile e senza Berlusconi – che era il federatore e ha pronunciato parole terribili – è più debole”.