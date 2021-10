Letta. Salvini e Meloni sono un problema per l’Italia. Irresponsabile strappo leader Lega su riforma fiscale

- Advertisement -

AgenPress – Salvini e Meloni “sono un problema per l’Italia, lo ha detto anche Berlusconi. Sono una anomalia per le loro ambiguità sul passato e per certi collegamenti con l’estero. Evitare che il potere vada a loro è un problema di tutti gli italiani”.

Letta spera che la sconfitta alle amministrative “provochi a destra un cambio radicale. Spero che qualcuno trovi il coraggio di far nascere un centrodestra europeista che possa contrapporsi a noi in modo sano, senza che a ogni elezione debba scattare l’allarme per la salvezza del Paese”.

Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera il segretario del Pd Enrico Letta, definendo “gravissimo e irresponsabile” lo strappo di Salvini La riforma fiscale è fondamentale per avere i soldi del Pnrr”.

Per Letta Salvini deve chiarire la sua posizione, “ma c’è un nesso evidente tra il disastro elettorale della Lega e il tentativo di far saltare il banco. Salvini ha detto cose di una gravità enorme sul premier, gli ha dato del bugiardo e chiede agli italiani di scegliere tra lui e Draghi. Noi difendiamo il premier e penso anche gli italiani”.