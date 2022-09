Librandi, serve bonus gas per famiglie e imprese, dobbiamo evitare paralisi produttiva

- Advertisement -

AgenPress. Il tetto al prezzo del gas è una soluzione complessa, lunga e di difficile applicazione. Ne parliamo da mesi, continueremo a parlarne per mesi, ma intanto occorrono scelte urgenti per evitare la paralisi del sistema produttivo e il baratro della povertà assoluta per milioni di famiglie.

Sostenere con fondi europei i consumi di gas di imprese e famiglie italiane ed europee è oggi una necessità, i cui costi sono comunque inferiori ai danni che sarebbero prodotti dal fallimento delle imprese e dalla perdita di milioni di posti di lavoro. Si può e si deve immaginare un “bonus gas” per famiglie e imprese, che sostenga fino al 90% dei consumi rilevati lo scorso anno per ogni attività e nucleo familiare, in modo che lo Stato ci mette la sua parte e i privati sono incentivati ad adottare comportamenti virtuosi di risparmio ed efficientamento energetico.

Molti diranno che la misura sarebbe estremamente costosa, ma è tempo che l’Europa scelga: da un lato, il sostegno ai consumi energetici anche a debito, dall’altro la più grande crisi industriale e produttiva della sua storia. Non ho dubbi: possiamo e dobbiamo scegliere il bonus gas, mentre prosegue il grande sforzo di transizione energetica.