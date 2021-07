Licenziamenti Timken, Cecchetti (Lega): “Faremo di tutto per salvare questi posti di lavoro”

- Advertisement -

AgenPress. “La Lega in Lombardia è sempre concretamente a fianco dei lavoratori e si attiva immediatamente dove occorre, come nel caso dei 106 lavoratori della Timken nel bresciano. I nostri parlamentari bresciani, che ringrazio, si sono subito mossi, la vicenda è già approdata sul tavolo del Ministero per lo Sviluppo Economico e la Regione Lombardia è coinvolta.

Non lasceremo soli questi 106 lavoratori della Timken, come andiamo avanti a sostenere i 152 operai dalla Gianetti Route di Ceriano Laghetto (Monza). Siamo con questi lavoratori e con le loro famiglie, la Lega farà di tutto per trovare una soluzione che salvaguardi questi posti di lavoro.”

Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.