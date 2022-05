Liskovich (Kiev). Macron, Di Maio e Berlusconi vogliono “salvare la faccia a Putin”, a spese degli ucraini

AgenPress – Il ministro degli Esteri Luigi di Maio e l’ ex presidente del Consiglio, vecchio amico di Putin Silvio Berlusconi: il primo propone un cosiddetto “piano di pace”, e il secondo – di accettare i termini della Russia.

Il 19 maggio La Repubblica ha pubblicato una notizia dal titolo “La pace in quattro fasi “: il ministro degli Esteri italiano Luigi di Maio ha presentato al segretario generale dell’Onu Antonio Guterres un piano che secondo l’Italia potrebbe porre fine alla guerra della Russia contro l’Ucraina.

Dettagli del piano:

cessate il fuoco e smilitarizzazione della prima linea con l’istituzione di meccanismi di sorveglianza; negoziati multilaterali sul futuro dell’Ucraina con la discussione sulla possibilità di rendere il Paese, con garanzie internazionali, neutrale e prepararsi all’adesione all’UE; creazione della piena autonomia della Crimea e del Donbass, a condizione che Mosca riconosca questi territori come parte dell’Ucraina (il documento prevede che queste regioni saranno in grado di stabilire i propri diritti linguistici e culturali, la libera circolazione di beni, servizi e persone tra i paesi e gestire la propria sicurezza); la creazione di un nuovo accordo di sicurezza multilaterale in Europa e il ritiro delle truppe russe, almeno fino al 24 febbraio 2022.

L’Italia si propone di coinvolgere, in particolare, l’ONU, l’Unione Europea, la Turchia, la Cina, il Canada e Israele nell’attuazione di tale piano.

Come ha reagito l’Ucraina a questo?

Il portavoce del ministero degli Esteri Oleh Nikolenko ha commentato a Ukrinform che le proposte pertinenti da parte ucraina sono attualmente “studiate”. Allo stesso tempo, ha sottolineato che “qualsiasi decisione politica dovrebbe essere basata sul rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti”.

Questa è una proposta del tutto priva di senso

Così il ministro degli Affari esteri ucraino nel 2007-2009 Volodymyr Ohryzko valuta il “piano di pace” italiano.

“Questa proposta non ha prospettive. Primo, perché di fatto sta diventando un’indulgenza di Putin per le nuove aggressioni, compresi i paesi della NATO. In secondo luogo, il popolo ucraino non sarà mai d’accordo con una proposta del genere”, ha affermato il diplomatico.

Quindi gli sforzi italiani, ovviamente, possono essere presi in considerazione, ma non di più.

«È sorprendente che un documento del genere sia potuto nascere e sia stato sostenuto dal ministro degli Esteri Luigi di Maio. Questo è un completo malinteso della situazione e del fatto che su tali principi non può esserci pace in Europa e, in generale, pace globale. Sembra che a causa della propaganda di Putin, utili idioti in Occidente continuino ancora a guardare alla Russia come a qualcosa di statico, immutabile e molto grande. Scambiare un cessate il fuoco per neutralità, protettorato politico e crollo del Paese? Che cosa è questa storia? Dobbiamo porre fine a questo e interrompere qualsiasi discussione su questo argomento “, ha sottolineato il signor Ogryzko.

“Ora le condizioni sono diverse, diversa la posizione dell’esercito ucraino, diverse le posizioni nella coalizione internazionale anti-Putin. Questo piano sicuramente non fa per noi. Dopotutto, la retorica del governo ucraino è cambiata radicalmente nell’ultimo mese. Lascia che ti ricordi la dichiarazione di Dmytro Kuleba: “L’obiettivo del nostro Stato è liberare tutti i territori occupati”, aggiunge Kateryna Zarembo , politologo e analista del New Europe Center .

“Qualsiasi accordo firmato in questa fase non porrà fine alla guerra, ma solo la sospenderà. Quindi sono pessimista su questo piano. Perché il primo punto è un cessate il fuoco e l’eliminazione della linea di conflitto sotto la supervisione delle Nazioni Unite. In realtà, questo significa congelare il conflitto e fissare i confini lungo l’attuale linea del fronte “, ha affermato Hryhoriy Malenko , capo della fazione Voice nel consiglio comunale di Kiev .

E questo è contrario ai nostri interessi statali, poiché pone fine alla nostra controffensiva e al ritorno sia dei territori legittimi dell’Ucraina che del popolo.

“Non abbiamo bisogno di un motivo per fermarci, ma di supporto nella fornitura di armi per proteggere lo stato”.

“Il cessate il fuoco sarà costantemente violato dalla parte russa. È improbabile che l’ONU sovrintenda all’eliminazione delle linee di conflitto, poiché una risoluzione deve essere adottata a livello organizzativo, che è garantito essere bloccato dalla Russia. Anche la neutralità dell’Ucraina nei confronti della NATO è inaccettabile. Anche il Memorandum di Budapest non ha garantito la nostra sicurezza”, ha affermato l’analista politico Ihor Zarichny .

“Questo piano non può essere attuato”, ha affermato l’esperto politico Yevhen Savisko . – Anche dopo l’elezione di un nuovo “re” in Russia. E Putin non ha affatto bisogno di un piano del genere. Ecco perché può giocare solo con la sua prestazione”.

La Russia non accetterà affatto questo piano, perché la Crimea è de jure Ucraina.

“Alla fine, l’Ucraina non concederà lo status di ampia autonomia al Donbass e alla Crimea”, ha aggiunto l’esperto.

Poi – l’Onu: “Non ha alcun effetto su nessun processo. Questa è una struttura morta. E il suo coinvolgimento nel processo di pace provoca solo tristi risate”.

E l’ultimo – non è chiaro quali saranno le garanzie dalla Russia: “E senza questo non dovresti nemmeno perdere tempo a considerare la bozza di “Piano italiano”.

“Anche se l’Italia ha buone intenzioni, queste sono intenzioni che non possono essere realizzate”, ha affermato Maria Geletiy , vicedirettrice del Centro indipendente ucraino per gli studi politici (UCIPR) .

In parole povere, anche se si tentasse di attuare un tale piano, esso, come la formula di Minsk o Steinmeier, non porterà alcun risultato. Ma darà alla Russia solo un senso di impunità.

“E questo significherà una guerra prolungata, che a sua volta provocherà idee ancora più simili. Perché la guerra in Ucraina influenzerà la situazione economica in altri paesi, creerà crisi umanitarie, alimentari e di altro tipo “, ha sottolineato la signora Geletiy.

Bene, tutto è chiaro con il piano. Ma perché l’Italia?

Sembra che l’intervento della Russia fosse necessario

“La posizione del presidente del Consiglio italiano è chiara e inequivocabile: condanna delle azioni della Russia, sanzioni contro l’aggressore, insomma tutto ciò che è in linea con l’Unione Europea in merito al fatto che la Russia dovrebbe essere punita. Molto probabilmente si tratta di una manifestazione di processi interni in Italia, dove ci sono almeno due forze politiche che non vogliono peggiorare i rapporti con la Russia. Perché sta succedendo? E perché o siedono sull’ago finanziario del Cremlino o svolgono altri compiti, che vengono poi compensati “- ha affermato Vladimir Ogryzko .

Questi sono gli amici di lunga data di Putin, i populisti di sinistra e di destra, il Partito Cinque Stelle e la Lega del Nord, che (sorprendentemente!) fanno parte della coalizione di governo. Il Primo Ministro ha qualcosa da “dimostrare” loro. E questo “qualcosa” deve corrispondere alle loro preferenze. Nel frattempo, il leader della Lega del Nord è Matteo Salvini, che ha criticato Euromaidan, ha sostenuto un referendum illegale nella Crimea occupata, ha visitato la penisola nel 2014 e ha chiesto più volte la revoca delle sanzioni contro la Russia. Inoltre, il suo partito era sospettato di corruzione, compresi i finanziamenti del Cremlino.

“La situazione sui fronti è difficile. E per vincere, devi fare molto, molto. Ma anche sullo sfondo di una situazione del genere, nessuna “vittoria” promessa del Cremlino è possibile… Quindi il “cibo in scatola” viene attivato in diversi paesi, il che solleva quest’onda: si dice che “la Russia deve capire” sedersi e negoziare “, eccetera. Ma quest’onda si romperà sulla roccia della vittoria delle forze armate ucraine”, assicura Ohryzko.

Macron, Scholz e Draghi non dovrebbero essere visti come politici separati in questa storia, dice il pubblicista ed esperto di politica Yuri Radukhin , caro, che è strettamente legato a Berlusconi. Scholz aveva paura: ha una situazione difficile in Germania. Il piano italiano è una logica continuazione e la tappa successiva dopo le tesi di Macron, che danno voce all’agonia di Putin. Macron, Scholz e Draghi sono nella stessa squadra”.

E Putin li ha sfruttati per uscire dal nulla.

E non importa quello che dicono, “Putin non contava su una tale reazione da parte dell’Occidente, Putin è uno contro il mondo intero. Non c’è possibilità. Putin ha raggiunto i suoi obiettivi? No. Quindi sta cercando di rimandare la guerra. E la cosa principale per lui ora è fermare la rapida militarizzazione dell’Ucraina, lasciando la NATO senza ombrello. L’Occidente, nella sua pragmatica, non ha mai capito la Russia in generale, e la Russia di Putin in particolare, ha affermato Radukhin.

Se la Russia viene ora liberata dalla trappola, cercando di “salvare la faccia di Putin”, l’arbitrarietà, la guerra e il sangue non si fermeranno mai.

Nonostante il fatto che Italia, Francia e Germania continuino a dipendere in qualche modo dalla Russia, e quindi credano che Putin non dovrebbe essere offeso, ma dovrebbe essere trattato come un “partner rispettabile”, ecc. – sono nostri amici e partner. Non amici, ovviamente, come gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Polonia, i paesi baltici, tuttavia, dovrebbero essere apprezzati. Pertanto, la diplomazia ucraina deve ora essere intensificata del 300% o più. Senza brusche iniziative, ma con critiche flessibili e una spiegazione accessibile che non “piani di pace con un profumo russo”, ma solo un’Ucraina forte nella famiglia euro-atlantica – una garanzia di affidabilità e sicurezza in Europa, nel mondo libero!

Vinceremo!

Myroslav Liskovich. Kiev