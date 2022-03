Lituania. Nausėda. “Nessun Paese in Europa può sentirsi al sicuro quando si parla di Putin”

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente della Lituania Gitanas Nausėda ha avvertito che nessun paese in Europa “può sentirsi al sicuro” quando si tratta del presidente Putin, poiché l’invasione russa in Ucraina è entrata nel suo sesto giorno.

“Nessun paese dell’Unione Europea , in Europa può sentirsi al sicuro in questo momento. Sì, l’Ucraina è l’obiettivo numero uno, ma se non possiamo sostenere l’Ucraina, se l’Ucraina cadrà, assicurati che saremo i prossimi, che la Russia rimarrà alle nostre porte”, ha detto Nausėda alla Galileus Web quando gli è stato chiesto se Putin potrebbe rivolgere la sua attenzione a un certo punto negli stati baltici di Lituania, Estonia e Lettonia.

Lunedì, la Lituania, insieme a Estonia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Lettonia, Polonia, Slovacchia e Slovenia, ha pubblicato una lettera aperta in cui esortava l’UE a concedere immediatamente all’Ucraina lo status di paese candidato e ad avviare i negoziati sulla sua accettazione formale nel blocco.

Alla domanda sul suo sostegno alla candidatura dell’Ucraina all’adesione all’UE, Nausėda ha aggiunto che l’Europa aveva il “dovere morale” di includere il paese nel blocco.

Diventare membro è una procedura complessa e l’Ucraina non è attualmente un candidato ufficiale per l’adesione all’UE.