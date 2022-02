Lodi. Cisterna in fiamme, chiusa l’autostrada A1. Muore una donna, ferito il conducente

- Advertisement -

AgenPress – Una persona è morta in seguito a una esplosione avvenuta attorno alle 6.30 di questa mattina a Pinzano al Tagliamento (Pordenone) in un vano magazzino dì una ditta che opera nel settore della distribuzione dì bevande. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco che hanno escluso il coinvolgimento dì altre persone nella deflagrazione. La vittima sarebbe una donna.

Secondo una prima ricostruzione, si è avvertito un forte boato provenire dalla zona del deposito. Le indagini sarebbero rivolte a comprendere se l’esplosione possa essere stata innescata da una stufetta che la vittima aveva acceso per scaldare una stanza. Negli stessi locali questa mattina c’era anche un’altra persona, probabilmente il marito della donna, che è rimasto illeso.

- Advertisement -

Il sito Autostrade per l’Italia ha comunicato che l’incidente è avvenuto precisamente sulla A1 Milano-Napoli tra l’allacciamento con la A58 Tangenziale est esterna di Milano e Lodi in entrambe le direzioni.

Subito dopo lo scontro tra un camion e un’altra vettura è stata disposta la chiusura del tratto, in cui il traffico è bloccato in entrambe le direzioni.

A chi viaggia verso Bologna, dove si sono formati 5 chilometri di coda a partire Milano sud, il consiglio di Autostrade è di uscire sulla A58 Tangenziale est esterna di Milano e rientrare in autostrada a Lodi.

- Advertisement -

Per le lunghe percorrenze e per chi viaggia verso Bologna, uscire sulla Tangenziale est esterna di Milano, seguire per la A4 Torino-Trieste fino all’innesto con la A21 Torino-Piacenza e successivamente uscire a Piacenza, stesso percorso per chi viaggia verso Milano.

A chi percorre la A1 Milano-Napoli e viaggia verso Milano, il consiglio è di uscire a Casalpusterlengo dove si sono formati 5 chilometri di coda e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, rientrare sulla Tangenziale est esterna di Milano a Vizzolo Predabissi.