Londra, ospedali pieni dopo le alluvioni

Il Barts Health Trust del National Health System ha dichiarato uno stato di calamità al Whipps Cross Hospital e al Newham Hospital, due strutture ospedaliere nella zona est di Londra.

“Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner locali per risolvere i problemi e mantenere l’assistenza ai pazienti e, mentre i servizi rimangono disponibili per le persone in emergenza, ai pazienti viene chiesto di frequentare ospedali alternativi laddove possano, per aiutarci a mettere in atto soluzioni il più rapidamente possibile”, ha affermato il Trust in una nota.

I vigili del fuoco di Londra hanno affermato che poco prima di mezzanotte erano state ricevute più di 600 chiamate relative alle inondazioni, “tra cui inondazioni a strade e proprietà, segnalazioni di soffitti che crollano e veicoli bloccati in acqua”.

Lunedì mattina l’Agenzia per l’ambiente aveva ancora 19 allarmi per alluvioni disseminati lungo il sud-est dell’Inghilterra. Secondo il Met Office, domenica sono caduti oltre 41,6 mm di pioggia sul centro di Londra.