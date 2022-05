Los Angeles. Strutture per senza tetto accolgono i cani. Occuparsi di loro come terapia

- Advertisement -

AgenPress – Essere senzatetto a Los Angeles e lottare contro la dipendenza è già abbastanza difficile, ma Rachel Niebur non poteva immaginare di sopportarlo senza il suo cane Petey.

Niebur attribuisce al suo compagno costante, un energico chihuahua bianco e nero, il merito di averla aiutata a smettere di drogarsi e di averle dato un motivo per alzarsi la mattina.

“Lei ha bisogno di me. Mi dà la mia concentrazione. Devo darle da mangiare. Devo accompagnarla. È una vera relazione”, ha detto Niebur, prima di seguire Petey nel piccolo parco per cani recintato all’interno del canile nel quartiere di Venezia dove la coppia inseparabile vive da circa due anni.

I tradizionali rifugi per senzatetto sono stati a lungo vietati agli animali domestici, lasciando ai proprietari di animali che vogliono uscire dalle strade una scelta difficile. Ma con l’aumento dei senzatetto negli Stati Uniti, coloro che lavorano per una soluzione stanno riconoscendo sempre più l’importanza che gli animali domestici hanno per le popolazioni vulnerabili e sono alla ricerca di modi per tenere insieme proprietari e animali domestici.

Quando viene data la possibilità di scegliere tra trovare un rifugio o rinunciare al proprio animale domestico, le persone senza alloggio sceglieranno quasi sempre di rimanere in strada, ha affermato Tim Huxford, il direttore associato della struttura di Venezia che ora ospita Niebur e Petey.

“Quindi vogliamo sempre ridurre la quantità di barriere che abbiamo per le persone nel portarle fuori strada”, ha detto. “Ci rendiamo conto che gli animali domestici sono come una famiglia per le persone”.

Il rifugio di Venezia gestito dall’organizzazione no profit People Assisting the Homeless, o PATH, è stato il primo del suo genere nella contea di Los Angeles a consentire ai residenti di portare compagni di animali, ha detto Huxford.

Grazie a una sovvenzione statale, PATH ha un budget per cibo, casse, giocattoli e servizi veterinari nell’ambito di un’iniziativa chiamata Pet Assistance and Support program. Nel 2019, il programma pilota ha fornito 5 milioni di dollari a organizzazioni non profit e giurisdizioni locali e tale importo è stato raddoppiato l’anno successivo. Ora la legislazione in sospeso renderebbe permanente il programma di sovvenzioni, espandendolo allo stesso tempo in tutto lo stato.

Il senatore statale Robert Hertzberg, che ha scritto il disegno di legge che amplierebbe il programma, stima che circa il 10% dei senzatetto californiani abbia animali domestici. E il motivo per cui molti rifugi non accettano animali è semplicemente perché non hanno risorse per prendersi cura di loro, ha detto Hertzberg, proprietario di un cane.

“Stiamo spendendo un miliardo di dollari qui per togliere la gente dalla strada; perché non possiamo spendere qualche dollaro laggiù per mettere insieme servizi veterinari, cibo per cani e casse? Si tratta di sovvenzioni comprese tra $ 100.000 e $ 200.000, quindi non è un sacco di soldi nel grande schema delle cose”, ha detto Hertzberg.

Il denaro verrebbe dal fondo generale dello stato, quindi non sta tagliando nessun finanziamento esistente, ha detto Hertzberg. Il provvedimento, SB513, è passato all’unanimità al Senato dello Stato a gennaio e ora attende l’esame in Assemblea.