L’Ucraina sta pianificando di evacuare i civili dall’acciaieria Azovstal. Un soldato morto e 100 feriti

Almeno un combattente ucraino è rimasto ucciso nell’attacco aereo della Russia di ieri, un altro centinaio di soldati che venivano curati nell’ospedale allestito dentro il rifugio sotterraneo hanno riportato nuove ferite e commozioni cerebrali. “A seguito dei bombardamenti, una parte dell’edificio è crollata, così come la sala operatoria. Più di 500 feriti e medici sono rimasti bloccati”, ha riferito il capo del servizio stampa del Reggimento Azov citato dall’Ukrainska Pravda.

“Il bombardamento russo ha preso di mira proprio l’ospedale da campo. I feriti non hanno potuto fare niente quando un incendio è scoppiato in seguito ai bombardamenti. non sappiamo come proteggere in tali condizioni coloro che hanno difeso l’Ucraina dall’inizio della guerra”.