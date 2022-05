Luigi Sbarra rieletto Segretario Generale della Cisl all’unanimita’ dei consensi

- Advertisement -

AgenPress. Luigi Sbarra è stato riconfermato all’unanimità Segretario Generale della Cisl al termine del XIX Congresso Confederale che si è chiuso oggi alla Nuova Fiera di Roma. È stato il Consiglio Generale della Confederazione, riunitosi a conclusione del Congresso, a rieleggere Sbarra all’unanimità come leader della Cisl.

Sbarra ha raccolto 193 voti su 194 votanti. Una scheda bianca. Lo stesso Consiglio Generale poco dopo ha eletto su indicazione di Sbarra anche i componenti della Segreteria Confederale riconfermando in questa carica: Daniela Fumarola, Ignazio Ganga, Andrea Cuccello, Giorgio Graziani, Giulio Romani, Angelo Colombini.

“È un grande onore e una grande responsabilità che mi impegnerò ad esercitare ogni giorno del mio mandato, rappresentando una grande comunità sindacale riformista, contrattualista, che, come diceva Tina Anselmi, vuole “esserci per cambiare”, partecipando attivamente alle grandi trasformazioni in atto per dare protagonismo e far avanzare crescita e sviluppo, qualità, stabilità, sicurezza del lavoro, tutela dei redditi e dei diritti delle persone “, ha dichiarato il Segretario Generale della Cisl , Luigi Sbarra.