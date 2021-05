L’Unione Europea e AstraZeneca si fronteggiano davanti a un tribunale belga

La disputa legale arriva dopo che il blocco ha citato in giudizio il produttore di farmaci il mese scorso, accusandolo di non rispettare il loro contratto sul vaccino e di favorire il Regno Unito rispetto all’Unione Europea.

Bruxelles chiede dieci milioni di euro di danni piu’ una penalità pari a dieci euro per ogni giorno di ritardo per ogni dose non consegnata.

Entro la fine di giugno erano previste 300 milioni di dosi AstraZeneca. Ma solo un terzo sono state consegnate agli Stati membri.

Il team legale europeo invoca l’urgenza della pandemia e invita il giudice a costringere la società farmaceutica a fornire le dosi pattuite

AstraZeneca sostiene che il contratto è stato rispettato e che l’azienda ha fatto del suo meglio per garantire la consegna.