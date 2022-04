Lupi (NCI): Centrodestra compatto su riforme e fiducia, No aumento tasse

- Advertisement -

AgenPress. “Nel momento in cui si è condiviso un percorso, sia sulla riforma fiscale, sia sulla riforma della giustizia sul Csm, sia sulla riforma della concorrenza, il centrodestra ha detto che è unito e compatto nel sostenere l’azione del governo, perché sono riforme indispensabili che, anche in un momento come questo, possono farci guardare meglio al futuro”.

Lo ha detto il presidente di Noi con l’Italia Maurizio Lupi sull’eventuale voto di fiducia.

“In questi giorni – continua Lupi – abbiamo condiviso, anche con il presidente del Consiglio, che non possono esserci aumenti delle tasse né sulla casa né sui redditi di cittadini, famiglie e imprese in un momento in cui devono essere aiutate e la pressione è già alta. La delega fiscale è uno strumento straordinario e su questo il centrodestra sta lavorando compatto e unito”.

Infine, sulla riforma del catasto, ha aggiunto: “Anche su questo il presidente Draghi è stato molto chiaro. Noi vogliamo la riforma perché è uno strumento di giustizia e di equità. Occorre chiarire – ha concluso Lupi – che questa non potrà mai e poi mai portare a un aumento della tassazione della casa che è già alta. Dobbiamo introdurre delle norme che lo dicano con chiarezza”.