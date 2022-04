Lupi (NCI): Conte pensa a leadership M5S e non a popolo ucraino

- Advertisement -

AgenPress. “Conte, invece di preoccuparsi di aiutare il popolo ucraino, si preoccupa di difendere le sorti del proprio movimento.

Non si può andare in soccorso del popolo ucraino con un aiutino, con delle armi che servono per difendersi e non per rispondere agli attacchi inaccettabili della Russia di Putin.

Il Parlamento ha dato il suo indirizzo, senza sé e senza ma, e dobbiamo in questo momento, se vogliamo la pace, aiutare l’Ucraina a difendersi”.

Lo ha detto il Presidente di Noi con l’Italia, Maurizio Lupi.