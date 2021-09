L’Uzbekistan chiude le frontiere ai rifugiati afghani, “per garantire la sicurezza”

- Advertisement -

AgenPress – Il confine uzbeko-afgano è ora completamente chiuso e senza passaggi a terra è consentito attraverso il checkpoint Termez. Lo ha annunciato il Ministero degli Esteri uzbeko in una dichiarazione.

Al fine di garantire la sicurezza, il confine uzbeko-afghano è attualmente completamente chiuso e non viene effettuato l’attraversamento terrestre attraverso il checkpoint di Termez.

“Nel prossimo futuro non è prevista l’apertura del checkpoint di Termez al confine uzbeko-afghano.

Qualsiasi tentativo di attraversare il confine, indipendentemente dalle loro ragioni, sarà soppresso in conformità con la legislazione della Repubblica dell’Uzbekistan.

Negli ultimi 12 giorni, l’Uzbekistan ha fornito assistenza a un certo numero di Stati nell’attuazione di operazioni umanitarie per evacuare i suoi cittadini dall’Afghanistan, che sono arrivati ​​in Uzbekistan e hanno lasciato l’Uzbekistan esclusivamente per via aerea.

Il Ministero degli Affari Esteri ribadisce che la Repubblica dell’Uzbekistan non accetta rifugiati afgani sul proprio territorio, fornisce assistenza in transito, che prevede il loro tempo strettamente limitato nel Paese.

Sottolineiamo ancora una volta che la parte uzbeka è fermamente impegnata a mantenere relazioni tradizionalmente amichevoli e di buon vicinato con l’Afghanistan ei principi di non interferenza negli affari interni del paese vicino.”