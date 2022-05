M5s a Ue. “Giarrusso si dimetta da eurodeputato”. Di Maio, chi se ne va non cambia nulla nel Movimento

- Advertisement -

AgenPress – “Apprendiamo con grande stupore dagli organi di stampa che Dino Giarrusso abbia lasciato il M5S e che si appresti a fondare un ennesimo partito. Lo invitiamo a essere coerente con le idee che ha sempre, e in più occasioni, manifestato: si dimetta da europarlamentare visto che è stato eletto con il simbolo del M5S e si ripresenti alle prossime elezioni con il partito che meglio lo rappresenta. Esprimiamo grande apprezzamento per le parole di Conte sulla vicenda e, infine, per citare Giarrusso stesso: “cambiare idea è lecito, prendere in giro i cittadini no”. E’ quanto sottolineano fonti della delegazione del M5S al Parlamento Ue.

“Io penso che se c’è qualcosa su cui non siamo d’ accordo sul movimento, in generale lo dico, se qualcuno non è d’ accordo può restare nel movimento e portare avanti le sue idee. Chi se ne va sostanzialmente non cambia niente nel movimento 5 stelle”, ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.