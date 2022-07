M5s. Conte, chi ha svolto due mandati non sarà candidato. Francesco Silvestri nuovo capogruppo alla Camera

- Advertisement -

AgenPress – “Alle prossime elezioni politiche non troverete, tra i candidati del M5S, chi ha già svolto due mandati. Non cambia, quindi, la regola che il Movimento si è imposto dalla prima ora come forma di garanzia affinché gli eletti possano dedicarsi al bene del Paese, senza lasciarsi distrarre dai propri destini personali”. Lo annuncia su Facebook il leader del M5s Giuseppe Conte.

“Ora avanti, tutti insieme: ci aspetta una campagna elettorale molto dura. Ci hanno spinto fuori dal Palazzo. E lo hanno fatto con astuzia, tentando pure di attribuircene la colpa. Avanti tutti insieme per continuare a cambiare l’Italia. I cittadini onesti, i cittadini invisibili hanno ancora bisogno di noi”.

Francesco Silvestri è il nuovo capogruppo del M5s alla Camera. È questo, annuncia una nota, l’esito del voto con il quale i parlamentari pentastellati a Montecitorio hanno scelto il nuovo Comitato direttivo. Silvestri prende il posto lasciato da Davide Crippa, che si è dimesso in polemica con la linea del partito sulla crisi di governo. Del Comitato fanno parte anche la vice capogruppo Carmela Grippa, il tesoriere Luca Carabetta e i delegati d’Aula Stefania Ascari, Carmen Di Lauro e Riccardo Olgiati. I deputati si aggiungono ai membri tutt’ora in carica: Filippo Scerra, Luigi Gallo, Valentina Barzotti, Luca Sut e Valentina D’Orso.