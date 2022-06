M5S. Conte contro Di Maio: “indebolisce il governo. Imitiamo Salvini? Offende una intera comunità”

- Advertisement -

AgenPress – “Mi sorprende molto che mentre Draghi è a Kiev, Di Maio tiri fuori beghe interne al M5s. Oggi il nostro ministro degli Esteri ha rischiato di sporcare questo passaggio di Draghi, questa visita così importante, che il M5s ha chiesto a gran voce perché l’Europa deve essere protagonista verso un negoziato di pace. Mi sorprende che il ministro degli esteri tiri fuori beghe che rischiano di indebolire il governo”. Lo ha detto Giuseppe Conte, parlando a Bologna sul palco di Repubblica delle Idee.

Dire che il Movimento 5 Stelle imita Salvini “è molto offensivo, è un’offesa a un’intera comunità che a gran voce ha sempre contrastato una deriva verso il riarmo e all’escalation militare. Oggi – ha detto – scopro che il ministro degli esteri non condivide la linea politica del movimento, decisa e deliberata all’unanimità”.

- Advertisement -

“Noi non abbiamo nessuna intenzione di creare difficoltà al governo, c’è una sofferenza, ma è una sofferenza anche comprensibile, perché con un perimetro di maggioranza così allargato è chiaro che c’è difficoltà. Io sto chiedendo maggiore dialettica, è da tempo che non si fa una cabina di regia. Dobbiamo creare un luogo di dialettica per trovare soluzioni”, ha detto ancora.

“Questo – ha detto – è governo di unità nazionale, siamo nel secondo anno, c’è un conflitto che all’orizzonte non era prevedibile quando è nato. Possiamo discuterne? Se ne discute il parlamento vuol dire che si vuol far cadere il governo? Il passaggio in Parlamento servirà a far capire tutte le posizioni”.