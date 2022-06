M5s. Conte, entro giugno voto sul doppio mandato. Valutiamo anche possibilità alternative

AgenPress – Entro la fine di giungo il M5s indirà la consultazione in rete sul doppio mandato. Lo ha annunciato il Presidente del M5s, Giuseppe Conte, in conferenza stampa dove ha precisato che lui non si esprimerà per sostenere una posizione o un’altra.

“Non mi esprimerò a favore di un esito o di un altro ma non credo sia nello spirito cinque stelle aprire a un numero di mandati indefiniti perché la politica non può diventare un mestiere, perché può creare distorsioni” ha aggiunto Conte secondo il quale rispetto alla possibilità di un voto secco sul tetto ai mandati dice: “possiamo valutare anche possibilità alternative: il tetto può anche saltare del tutto ma non credo sia nello spirito della comunità M5s. C’è il rischio di una distrazione rispetto al bene pubblico e magari di una maggiore attenzione al destino personale”.