M5s. Conte, linguaggio volgare da esponenti del Pd, non lo tollererò più. Con Draghi massima lealtà

AgenPress – “Il M5s sul caso del riarmo ha maturato una posizione chiara e profonda. E’ stata attaccata e offesa anche con linguaggio volgare da esponenti del Pd. Questo non lo tollererò più, quindi se vogliamo dialogare serve il massimo e reciproco rispetto”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a ‘L’Aria che tira’, su La7.

“L’alleanza dipende dalla capacità di dialogo delle parti e dal reciproco rispetto. Non abbiamo firmato nulla. Parlo sempre di dialogo perché stiamo coltivano un dialogo che da parte mia è molto leale, Letta è molto leale, lo rispetto molto”, ha aggiunto.

“Con Draghi ho un rapporto di massima lealtà, correttezza e trasparenza. Se mai il M5s decidesse di andare al voto sarà il primo a saperlo, ma adesso non è questo l’orizzonte. Ma se poniamo un posizione politica vogliamo essere ascoltati”.

Rottamare Di Maio? “Assolutamente no, stiamo parlando del ministro degli Esteri. Sta facendo un lavoro di grande impegno, non mettiamo in giro queste voci”.