M5s. Conte, mi sottoporrò a una nuova votazione. Di Maio? Darà un contributo per il dibattito non per il correntismo

AgenPress – “Non possiamo rimanere appesi ai differenti pronunciamenti di un Tribunale, che in prima istanza ha emesso un provvedimento a noi favorevole e in seconda istanza la sospensiva. Faremo tabula rasa, il 10 e 11 marzo rinnoveremo la votazione statutaria, tutti gli iscritti potranno tornare a votare. Non abbiamo mai paura della democrazia e del voto, è bello esercitarli anche continuamente. Io stesso mi sottoporrò a una nuova votazione, con tutte le conseguenze di un voto democratico”. Lo ha detto il leder del M5s, Giuseppe Conte, ospite di Non stop news, su Rtl 102.5.

Riguardo al “ministro Di Maio ha fatto un passo indietro dal comitato di garanzia dichiarando che sarà disponibile per alimentare il pluralismo di idee, il confronto democratico interno, mi attengo a questo. Vorrà dare un contributo per alimentare il dibattito di idee e non il correntismo”.