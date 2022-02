M5S. Conte, mia leadership non dipende da carte bollate. Legale attivisti, nessuno alla guida

- Advertisement -

AgenPress – “La mia leadership nel Movimento 5 stelle si basa ed è fondata sulla profonda condivisione di principi e valori. Quindi è un legame politico prima che giuridico, non dipende dalle carte bollate. E lo dico consapevole di essere anche un avvocato”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in una breve dichiarazione fuori dalla propria abitazione romana, dove si è incontrato con Vito Crimi e il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli.

“La nostra comunità mi sembra che si sia espressa in maniera molto chiara sul presidente Conte. Non credo che sia il problema dell’iscrizione, dei nuovi iscritti, dei sei mesi, che possano far cambiare il risultato. Credo che si proceda a una nuova votazione secondo le indicazioni del giudice di Napoli“, ha detto Crimi.

“In questo momento nessuno guida il M5S. Gli effetti della votazione che hanno portato Conte alla presidenza sono stati sospesi”, ha detto l’avvocato Lorenzo Borré, il legale che ha sostenuto il reclamo di tre militanti, accolto oggi dal Tribunale di Napoli, contro le modifiche dello statuto del Movimento e l’elezione di Giuseppe Conte alla presidenza M5S, in una intervista a Radio Radio. “Grillo come garante dovrebbe indire nuove votazioni per i componenti del comitato di garanzia, che dovrebbe individuare i criteri per l’elezione del comitato direttivo. Il tutto dovrebbe avvenire nell’arco di una decina di giorni”.