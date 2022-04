M5s. Conte, non ho mai incontrato e parlato con il prof. Orsini. No ad invio armi letali in Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – “In merito all’articolo pubblicato oggi da Repubblica, dal titolo ‘Conte chiede consigli a Orsini’, si chiarisce che il presidente Giuseppe Conte non ha mai incontrato né parlato con il professor Orsini, come è stato già ribadito più volte nei giorni scorsi in occasione di articoli simili”.

È quanto si legge in una nota dello staff del presidente del M5s Giuseppe Conte.

“E di conseguenza non ha mai discusso, neppure per interposta persona, di possibili candidature del professor Orsini nel Movimento Cinque Stelle. Dispiace che i lettori di Repubblica, nonostante il giornale avesse già ieri la nostra smentita, oggi debbano leggere un articolo che riporta notizie che non hanno fondamento”.

“Come M5s siamo assolutamente contrari a un’escalation militare perché significherebbe ulteriori sofferenze e carneficine. Quindi siamo contrari ad armamenti sempre più letali. Non è questione della tipologia dell’armamento ma dell’indirizzo politico: se è quello di difendersi o di contrattaccare. Per intenderci siamo contrari ad armi sempre più letale sempre più pesanti: carri armati non ne vogliamo inviare”, dice poi a margine di un convegno della Uil.