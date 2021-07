M5S. Conte, non voglio fare un partito personale, si rivelerebbe di “plastica”

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – “Io ci sono. Una mano l’ho sempre data e continuerò a darla, in qualsiasi veste”. E’ quanto afferma l’ex premier Giuseppe Conte in un colloquio con il Corriere della Sera in cui si dice “sereno”, negando di avere sentito Beppe Grillo nell’imminenza della sua conferenza stampa ma di aver avuto con lui “un fitto scambio”, nella giornata di domenica.

“Dopo che gli ho consegnato la bozza del mio progetto, ci siamo confrontati tante volte. Onestamente posso dire che ho raccolto alcuni dei suoi suggerimenti, ma altri proprio non possono essere accolti. Per questo ho rimandato a Grillo la palla. E io spero anche che la comunità del Movimento 5 Stelle voglia uscire da questa incertezza”. Se invece si arriva alla rottura, chiarisce, “io non voglio fare un nuovo partito. Tutti i partiti personali nati finora si sono rivelati partiti di plastica”.