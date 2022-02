M5S. Delle Donne (attivista napoletano), non ho votato Conte. Si dimettano tutti, da Fico a Di Maio a Crimi

- Advertisement -

AgenPress – Roberto Delle Donne, uno dei tre attivisti napoletani ad aver presentato il ricorso accolto dal Tribunale di Napoli sulla validità delle procedure che hanno portato lo scorso agosto all’elezione di Giuseppe Conte alla guida del M5s spiega come si è arrivati a questa decisione. Lo racconta a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora

“Ci hanno sempre sbattuto le porte in faccia, arrivare alle vie legali era l’unica possibilità per farsi ascoltare. Sono iscritto al M5s da 9 anni ma non ho votato per l’elezione di Conte, anche se avevo accesso alla piattaforma online. Non ero d’accordo con l’idea di avere un leader. Sono favorevole al movimento dei principi che ci hanno ispirato, dobbiamo ripartire da zero”. E’ vero che è vicino a Luigi Di Maio?

“Assolutamente no. Noi chiediamo che tutte le persone che hanno avuto potere decisionale si dimettano, da Fico a Di Maio a Crimi. Tutti. Vogliamo che le decisioni vengano dalla base”. Anche Grillo dovrebbe dimettersi da garante? “Dovrebbe favorire la creazione di qualcosa di nuovo con qualcuno che fino ad ora non ha avuto dinamiche decisionali”.