M5s. Fico. Leader del movimento è Conte. La questione è assolutamente burocratica, non politica

AgenPress – “La situazione è molto più semplice di quella che voi descrivete. La questione è assolutamente burocratica, non politica. Quindi faremo i passi che abbiamo già annunciato, sperando che vadano a buon fine Conte è il leader del Movimento 5 Stelle, non c’è nessuna questione politica’”. Così il presidente della Camera Roberto Fico, rispondendo ai cronisti a margine dell’apertura del Nauticsud a Napoli.

“Conte è il leader del Movimento 5 Stelle, ben saldo facciamo il percorso insieme per il futuro del Movimento.”

“Non guardate sempre il dito ma la luna, e la luna, in questo caso, è il nostro Paese. Dobbiamo portare dei grandi risultati, visto che siamo in un momento importante di partenza e visto che vanno spesi i fondi del Pnrr in modo perfetto nel Sud Italia”.

“Abbiamo avuto tanti fondi proprio perché il Sud Italia è un luogo importante, dobbiamo ridurre i divari ed è quello che faremo”.