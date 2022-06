M5S. Fico: “scissione è operazione potere non politica”. Caffè con Conte e ad altri pentastellati

- Advertisement -

AgenPress – “La scissione è una operazione di potere e non politica, che è cosa diversa. Ed è stata usata con una strumentalità senza precedenti”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico che si dice “saldo nel M5s che negli anni abbiamo costruito a fatica. Ma oggi siamo più forti di prima”.

Fico si è visto per un caffè con Giuseppe Conte: usciti dalla sede del Movimento i due esponenti pentastellati si sono fermati in un locale in piazza della Torretta vicino alla sede del Movimento per un colloquio al quale hanno partecipato Vito Crimi, Paola Taverna Ilaria Fontana, Roberta Lombardi, Nunzia Catalfo, Alessandra Maiorino, Massimo Castaldo Riccardo Ricciardi e Mario Turco.

“Le scissioni sono una grande banalità politica che allontana i cittadini e sono una cosa di ieri. Del passato. Noi ora siamo tranquilli, al lavoro, nella nostra casa. Anche io sono tranquillo e contento”, ha concluso Fico.