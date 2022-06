M5s. Gasparri: “Siamo scissione poltrone. Disastro ottima notizia. Di Maio come tanti fa il salto della quaglia”

- Advertisement -

AgenPress – “Promesse, bugie, odio sociale, incompetenza: un impasto assaggiato da troppi e che oggi ancor di più si rileva la truffa che abbiamo sempre detto. Grillo primo alimentatore dell’odio, salvo approdare ai 300mila euro per il suo blog con soldi comunque dei cittadini, Conte preso a caso per dimostrare quanti danni può fare uno scelto così, tutti gli altri preoccupati solo del terzo o del quarto mandato. Siamo alla scissione per la poltrona, oggi che molte spariranno comunque. La politica internazionale non c’entra nulla. Grillo chieda scusa agli italiani. Li ha ingannati. I grillini rappresentano una delle pagine più oscure delle democrazia italiana”.

Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

“I grillini risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza. Il loro disastro è un’ottima notizia. Approdato in politica urlando contro tutto e tutti, annunciando la distruzione di ogni casta, sfilando con ogni contestatore italiano o straniero, Di Maio fa come tanti il salto della quaglia. Lui che minacciava multe salatissime a chi abbandonava i grillini, finge toni istituzionali a forza di leggere veline che per fortuna gli apparati del ministero gli impongono di recitare, per evitare incidenti diplomatici dovuti anche ad ignoranza. Chavez o Adenauer in questo caleidoscopio di bugie sono la stessa cosa per chi non sa nulla dell’uno e dell’altro. Ma la verità è che siamo di fronte al definitivo fallimento dell’inganno grillino. Compreso il neo-azzimato Di Maio”.