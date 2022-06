M5s. Grillo contro le deroghe ai due mandati. “Io non abbandono nessuno. Abbracciatemi”

AgenPress – Beppe Grillo dice no a deroghe al limite dei due mandati. Questo è in sostanza il pensiero espresso dal garante del M5s secondo quanto conferma chi ha partecipato a una delle riunioni organizzate con i parlamentari del Movimento alla Camera. Grillo, spiegano fonti parlamentari, ha chiarito che quello per lui è un principio fondante.

L’incontro con Giuseppe Conte è durato oltre due ore, con loro anche Domenico De Masi, il sociologo che ha aderito alla scuola di formazione del M5s.

“Chi ci crede deve crederci fino in fondo, io non abbandono nessuno”. Secondo parlamentari del M5s che hanno partecipato alle riunioni in corso con Beppe Grillo, così il garante ha commentato la scissione “senza rancore” per chi è passato a Ipf. Secondo quanto riferito, Grillo ha esordito dicendo ai parlamentari “abbracciatemi”, e così loro hanno fatto.