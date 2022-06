M5s: Grillo: “limite due mandati senza deroghe. E con Conte andiamo d’accordo perfettamente”

- Advertisement -

AgenPress – Beppe Grillo ha confermato la “forte indicazione” che il limite ai due mandati debba restare “un tema identitario imprescindibile” e “senza deroghe”. Questo il senso del discorso del garante del M5s secondo quanto riferiscono deputati del Movimento che hanno partecipato alle riunioni in corso con lui alla Camera.

Finché saranno prese in considerazione le battaglie del M5s, è giusto restare al governo. È uno dei concetti espressi da Grillo. È stata l’occasione, spiegano, per un’analisi della situazione politica generale, in cui si è sottolineata la necessità necessità portare avanti le battaglie del M5s.

- Advertisement -

“State calmi con Conte perché andiamo d’accordo perfettamente”, aveva detto arrivando alla Camera per le riunioni con i deputati. “Guardate che andiamo d’accordo con Conte, smettetela di raccontare non cose”.