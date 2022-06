M5s. Gubitosa: “Di Maio rappresenta il Movimento o se stesso? Gioca una partita tutta sua

- Advertisement -

AgenPress – “Oggi Di Maio è un ministro della Repubblica perché è espressione della prima forza politica, non perché si chiama Luigi Di Maio, e mi domando quanto al governo rappresenti ancora il M5s, o se stia rappresentando solo sé stesso o qualcun altro. Io da vicepresidente M5s penso che tutti questi spunti di riflessione vadano affrontati in Consiglio nazionale”. Così Michele Gubitosa, vice presidente del M5s intervistato da Fanpage.it

“Sembra giocare una partita tutta sua, dove l’interesse del Movimento appare ormai lontano, e sembra quasi che ci sia la diabolica volontà di approfittare del risultato elettorale non soddisfacente per danneggiare il nuovo corso del Movimento, di cui evidentemente non si sente più parte”.

“Le parole di Luigi Di Maio sono fango inaccettabile sul Movimento 5 Stelle e la sua comunità, nonché un danno all’Italia tale da rappresentare un punto di non ritorno. È gravissimo che un Ministro degli Esteri, in un periodo di guerra delicato come quello che viviamo, alimenti un clima di incertezza e di allarme intorno alla sicurezza del proprio Paese, accusando con delle palesi falsità la sua stessa comunità politica di attentare alle sue alleanze e credibilità internazionale”.