M5s. Iscritti dissidenti, il 10 agosto usciremo dal Movimento. “Torniamo a riveder le stelle”

AgenPress – “In questi ultimi tempi abbiamo assistito impotenti ad una deriva verticistica del M5S completamente contraria alle decisioni prese durante i mesi di Stati Generali e confermati nella votazione del 17 febbraio 2021. Ma, come ogni Attivista 5 Stelle che si rispetti, abbiamo anche fatto tutto quello che era in nostro potere per cercare di riportare il Movimento sulla strada segnata dai suoi fondatori”.

Così la nuova associazione “Parola agli Attivisti-5 Stelle in Movimento”, che annuncia: “Martedì 10 agosto faremo cadere ognuno la nostra stella da un partito che non ci rappresenta inviando una richiesta esplicita di cancellazione dal ‘fu’ M5s”. Così, concludono i dissidenti, “torniamo a riveder le stelle”.

“Anche le azioni degli ultimi mesi del fu-MoVimento, dal tradimento degli Stati Generali, alla fiducia a Draghi fino al voto favorevole alla “schiforma” Cartabia, sono state un’offesa a tutto il percorso che ci ha visto protagonisti, fieri e dignitosi della scena politica.

Per anni siamo stati sulle strade e poi nei Palazzi, orgogliosi della nostra coerenza, a schiena dritta e testa alta contro il sistema che i cittadini ci avevano chiesto di combattere. Parola agli Attivisti, nei giorni scorsi ha messo in evidenza tutte le criticità dello Statuto che snaturano di fatto il M5S rispetto alle sue origini. Non possiamo pertanto approvare questo nuovo percorso e andremo avanti per una strada diversa di “Partecipazione Attiva” Per chi condivide il nostro pensiero e non accetta più questa deriva imbarazzante proponiamo il 10 agosto un “evento simbolo”, con la giornata del #MovExit Forti dei nostri ideali fondanti, che rispecchiano i più alti valori di democrazia diretta e partecipata, faremo sparire in modo virtuale ognuno la propria stella, cancellandoci tristemente da un partito di cui ormai disapproviamo le azioni e suggellando così la nostra uscita dal Movimento, nella serata delle stelle cadenti.

Per chi volesse provvedere in autonomia, visto che sul sito non vi sono indicate altre modalità, queste sono le azioni che vi consigliamo di fare, nella giornata indicata: – inviare una pec con la richiesta di cancellazione dei propri dati dal M5S ai seguenti indirizzi: [email protected] [email protected] – in alternativa inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno a: Associazione MoVimento 5 Stelle, via Nomentana 257, Roma alla c.a. del Legale Rappresentante pro tempore. Contemporaneamente vi invitiamo, per procedere insieme verso un futuro di condivisione e partecipazione, ad inviare una mail a: [email protected]

E’ difficile vincere con chi non si arrende mai”.

