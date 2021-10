M5S. Luigi di Maio eletto presidente del Comitato di Garanzia. Conte, ha un compito importante

- Advertisement -

AgenPress – Luigi di Maio è stato eletto presidente del Comitato di Garanzia del MoVimento 5 Stelle, che ha oggi dunque nel pieno delle sue funzioni. Lo ha reso noto il MoVimento 5 stelle in un post su Facebook.

“Congratulazioni a Luigi Di Maio per l’elezione a Presidente del Comitato di Garanzia del @Mov5Stelle. Un compito importante che, sono certo, porterà avanti nel migliore dei modi insieme a Virginia Raggi e Roberto Fico, a tutela dei valori della nostra comunità”, ha scritto Giuseppe Conte su twitter.

A Di Maio gli auguri di Virginia Raggi. “I miei migliori auguri di buon lavoro a Luigi Di Maio, nuovo presidente del Comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle.

Ieri si è tenuta la seduta di insediamento del comitato e con Roberto Fico abbiamo indicato Luigi presidente. Sono sicura che, mettendo insieme le nostre esperienze, porteremo avanti con impegno la rivoluzione gentile avviata anni fa il Comitato di garanzia lavorerà per la corretta applicazione dello Statuto. Abbiamo di fronte una sfida importante per il Movimento 5 stelle e per il suo percorso. Siamo pronti”.