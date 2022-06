M5s. Raccolta firme a Montecitorio per costituire un gruppo a sostegno di Di Maio

- Advertisement -

AgenPress – Raccolta firme dei deputati a Montecitorio che si riconoscono come vicini a Luigi Di Maio per la costituzione di un gruppo parlamentare autonomo alla Camera. Per costituire un gruppo a Montecitorio servono 20 deputati in base al regolamento.

I contatti tra il ministro degli Esteri ed i deputati a lui vicini, è stato spiegato, si sono intensificati tra ieri sera e stamani. il numero delle firme che Di Maio ha in mano “è ben superiore” alle 20 richieste dal regolamento per formare un gruppo alla Camera.