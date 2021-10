M5s. Spadafora, Conte ha creato confusione, ci ha diviso. Un suo partito?

- Advertisement -

AgenPress – “Conte è stato un ottimo presidente, apprezzato in Italia e all’estero, ha accompagnato il Paese nel momento più difficile con prudenza e saggezza. Fare il leader politico, però, è un altro mestiere”.

A dirlo è Vincenzo Spadafora, deputato M5S ed ex ministro dello Sport, in un’intervista al Corriere della Sera.

“In questi quattro mesi ha impostato male il piano politico. Ci ha diviso decidendo di incontrare solo alcuni, senza un processo ampio di partecipazione democratica della base, ma anche del gruppo alla Camera. Non sapere cosa stesse accadendo ha alimentato solo confusione. La sua chiusura ha creato molti malumori, in conferenza stampa ha chiesto il voto su un testo chiuso che nessuno di noi aveva letto. Si costruisce così un movimento politico?”.

“Auspico ancora l’unità, ma abbiamo la responsabilità di porre presto fine a questo scontro con una soluzione definitiva, per concentrarci sui problemi dei cittadini”.

“Di Maio e Fico stanno facendo ogni sforzo possibile per ricomporre, per quanto sia difficile”.

Su un eventuale partito di Conte “già in passato ex presidenti del Consiglio hanno pensato che la popolarità bastasse a fondare un partito. Non è mai andata bene. I partiti nati in Parlamento sono storicamente morti con le elezioni. Se si arriverà ad una divisione sarà una scelta non facile, anche perché chi esce dovrebbe per decenza dimettersi dai propri incarichi”.