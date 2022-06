M5s. Spadafora, Conte ha preferito slogan a ragionamenti. Ha nominato persone senza capacità ma fedeli a lui

- Advertisement -

AgenPress – Giuseppe Conte “era un uomo delle istituzioni e ora tenta di brandire temi populisti, ha preferito gli slogan ai ragionamenti, ha nominato molte persone senza capacità politiche ma fedeli a lui. Avrebbe dovuto aprirsi al confronto interno, invece ha rinunciato all’ambizione di volare alto e si è messo ad alimentare scontri e odio”.

Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera il deputato M5s, ex ministro, Vincenzo Spadafora, che ha seguito Di Maio nell’uscita dal Movimento.

Conte “ha avuto due grandi opportunità. Quella di essere catapultato a Palazzo Chigi, ed è stato bravissimo soprattutto durante la pandemia, poi ha ricevuto in dono, superando le resistenze di Grillo, un Movimento con una grande storia alla quale sembrava potesse portare un valore aggiunto di idee e consenso. Non è andata così”.

Quelle di ieri al gruppo di Di Maio “sono le prime adesioni, e sono andate oltre ogni previsione. Ma tanti si uniranno, sia sul piano nazionale che sui territori”.

Per costruire “con tante altre persone, a partire dai sindaci, dai territori, da un mondo di associazioni che nessuno ascolta più da tempo, una forza innovativa, non un partito personale”. Il gruppo sosterrà “convintamente il governo di fronte alle sfide del Covid, della guerra, della crisi economica, energetica, alimentare e climatica. La cultura politica euroatlantista è la cornice in cui ci muoviamo”.

Ora per le alleanze “dobbiamo stabilire delle prospettive”. Si dialogherà “con tutti, ma sono convinto che se facciamo operazioni con sei o sette segretari di partito non andiamo da nessuna parte”. Con il Partito Democratico “c’è sempre stata un’ottima interlocuzione. Il Pd deve soprattutto stabilire la natura del rapporto con Conte che è sempre stato ritenuto affidabile. Mi sembra che adesso qualche problema ci sia”.