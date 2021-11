M5S. Su 131.760 aventi diritto al voto sono stati 33.967 i votanti. Conte, 72% è per il sì al 2xMille

AgenPress – “C’è stata un’ottima partecipazione e il 72% è a favore del 2xMille, la stragrande maggioranza. Se accettiamo il principio della democrazia diretta, è questo”.

Così il leader M5s Giuseppe Conte annuncia l’esito della votazione di militanti e iscritti per accedere al finanziamento.

“Oltre al 2x mille abbiamo votato per destinare 4 milioni di restituzioni che andranno a iniziative benefiche di solidarietà e a progetti di ricerca del Cnr”, ha detto il leader M5s Giuseppe Conte entrando alla Camera spiega l’esito della consultazione degli iscritti appena conclusosi.

Sul tema del 2xmille “ho sentito quello che ha detto Grillo, io ho preso atto di una richiesta che era sul tavolo da tempo e ho ritenuto giusto che fosse discussa nei gruppi e anche votata”.

Su 131.760 aventi diritti al voto sono stati 33.967 i votanti per i due quesiti al voto per gli iscritti M5s.

Ecco i risultati della votazione comunicati sul blog del Movimento. Sui 4 milioni delle restituzioni sono state espresse 62.438 preferenze che saranno così suddivise: Anpas – Associazione nazionale pubbliche assistenze ha ricevuto 7.711 preferenze pari al 12,35% del totale;

CNR – Consiglio Nazionale Ricerche – per Progetti di ricerca ha ricevuto 15.982 preferenze pari al 25,60% del totale;

Emergency ha ricevuto 14.652 preferenze pari al 23,47% del totale;

Gruppo Abele Onlus ha ricevuto 1.295 preferenze pari al 2,07% del totale;

Lega del Filo d’Oro ha ricevuto 8.696 preferenze pari al 13,93% del totale;

Medici Senza Frontiere ha ricevuto 11.127 preferenze pari al 17,82% del totale;

Nove Onlus – Emergenza Afghanistan ha ricevuto 2.975 preferenze pari al 4,76% % del totale”.

Sulla proposta di richiedere l’accesso al finanziamento del 2×1000 e al finanziamento privato in regime fiscale agevolato mediante iscrizione al registro nazionale di cui al D.L. 143/2013, “hanno votato SI in 24.360” mentre “hanno votato NO in 9.531”. “Pertanto la proposta è approvata”, si legge sul blog.