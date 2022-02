M5S. Tribunale sospende Conte. Legale attivisti, su piattaforma Rousseau votazione per nomina direttivo

- Advertisement -

AgenPress – “Ora il M5s dovrà procedere in conformità di quanto annunciato da Grillo il 29 giugno 2021, con la votazione per la nomina del comitato direttivo sulla piattaforma Rousseau, anche in conformità di quanto deliberato dagli Stati generali novembre nel 2020”.

Ne è certo l’avvocato Lorenzo Borré, legale che ha sostenuto il reclamo di tre militanti, accolto oggi dal Tribunale di Napoli, contro le modifiche dello statuto del Movimento e l’elezione di Giuseppe Conte alla presidenza.

I tre ricorrenti, sottolinea l’avvocato, hanno agito in rappresentanza di diverse centinaia di iscritti che hanno sostenuto il pagamento delle spese legali con una raccolta di fondi attraverso una piattaforma ad hoc.

“Ogni altra fuga in avanti potrebbe andare incontro all’esito di oggi. Questa decisione arriva già in sede di reclamo, quindi non è ulteriormente reclamabile, e gli effetti sono validi fino alla decisione di merito, sempre davanti al Tribunale di Napoli: è fissata un’udienza sulla competenza territoriale, ma qualunque decisione non investirebbe l’efficacia del provvedimento di oggi”.