M5s. Verso assemblea per modifica Statuto per 2Xmille. Si attende decisione Tribunale di Napoli

- Advertisement -

AgenPress – L’assemblea viene richiesta per approvare le modifiche allo Statuto richieste dalla Commissione di garanzia per gli Statuti per poter accedere ai benefici delle erogazioni liberali e del 2xmille.

I termini per presentare le correzioni alla Commissione scadono infatti attorno al 23 febbraio, la data ultima (60 giorni al massimo) concessa rispetto alla notifica di respingimento della domanda che risale allo scorso 23 dicembre. Ma prima, e dopo un preavviso minimo di 8 giorni, deve essere convocata l’assemblea degli iscritti.

- Advertisement -

Il voto degli iscritti riuniti in assemblea è infatti necessario per apportare quelle correzioni allo Statuto necessarie per poter iscrivere il M5s al registro dei partiti riconosciuti per legge. Risale infatti al 23 dicembre scorso la delibera della Commissione, che ha accolto 29 domande su 36, escludendo, tra gli altri, il M5s dall’iscrizione all’elenco del Registro nazionale dei partiti politici.

L’iscrizione al registro è infatti propedeutica alla richiesta di accesso ai benefici previsti per le erogazioni liberali e 2 per mille. Per apportare le modifiche richieste, tuttavia, il Movimento deve riunire l’assemblea degli iscritti per far votare le correzioni.

Lo Statuto del M5s prevede, allo stato, un preavviso di 8 giorni per riunire l’assemblea in prima convocazione (dove serve la maggioranza degli iscritti per ottenere il quorum) e successivamente in seconda convocazione, con la maggioranza dei partecipanti al voto.

- Advertisement -

Sulle nuove modifiche statutarie pende tuttavia indirettamente anche il giudizio del Tribunale di Napoli chiamato a decidere sul ricorso di alcuni attivisti per ottenere la sospensione dell’efficacia delle modifiche statutarie previste in quello stesso Statuto che ora Conte si appresta nuovamente a correggere.