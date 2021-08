M5s. Via libera al nuovo Statuto. Conte, “è stata una grande festa di partecipazione

- Advertisement -

AgenPress – “Gli aventi diritti al voto sono 113.894, hanno votato in queste due giornate in 60.940, quindi il quorum è stato ampiamente superato. Sono stati 53.238 sì al nuovo Statuto, pari all’87,36% e hanno votato no 7702”.

Lo annuncia Vito Crimi in una diretta Fb,mentre Giuseppe Conte scrive che “è stata una grande festa di partecipazione. Il Movimento si dota di una nuova struttura, con nuovi organi e nuovi ruoli, con nuove norme utili a regolare la vita interna e i rapporti verso l’esterno. Molti principi sono invece confermati, valorizzati e rafforzati: tra questi quello della democrazia diretta e partecipata, che resta elemento fondativo della nostra comunità. Siamo quello in cui crediamo. Il voto di oggi non rappresenta un punto di arrivo, ma di ripartenza. Abbiamo un grande lavoro da fare, e come sempre dobbiamo farlo tutti insieme”.