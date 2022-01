Macron. L’Italia è fortunata ad avere Draghi e Mattarella, così coraggiosi, europeisti e amici della Francia

- Advertisement -

AgenPress – “Abbiamo molta fortuna ad avere un presidente della Repubblica (Sergio Mattarella) e un presidente del consiglio (Mario Draghi) così coraggiosi, europeisti e amici della Francia”.

Lo dice il presidente francese, Emmanuel Macron, in occasione di una conferenza stampa congiunta a Parigi con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha risposto così ad una domanda sul Quirinale. “Non ho l’abitudine di commentare le questioni di politica interna, incluso in un Paese amico” come l’Italia.

“Non ho come abitudine di commentare la situazione politica dei nostri vicini e amici. Posso semplicemente dire che oggi abbiamo molta fortuna ad avere un presidente della Repubblica e un presidente del consiglio italiani cosi coraggiosi, europeisti ed amici della Francia. E’ una opportunità per la Francia e per tutti noi”, ha detto Macron, rispondendo alla domanda di un giornalista italiano che chiedeva se non fosse preoccupato per le elezioni presidenziali in Italia.

Quanto al Trattato del Quirinale, ha proseguito, “copre un insieme di campi estremamente vasto. E’ una relazione molto intima che la Francia e l’Italia stanno edificando attraverso questo trattato. L’amicizia tra i nostri due Paesi, come anche tutte le relazioni bilaterali in seno all’Unione europea, vengono a rafforzare ancora di più il progetto europeo – avverte Macron – Non gli tolgono nulla, ma anzi, lo completano, lo rendono ancora più sicuro, creando più intimità tra le nostre società, le nostre culture, i nostri intellettuali, le nostre economie”. “Questo trattato è “una tappa importante, che consacra e consolida la forza della nostra amicizia e dei nostri legami”.