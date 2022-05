Macron: “sta solo all’Ucraina definire i termini dei negoziati con la Russia”

- Advertisement -

AgenPress – “Qual è il nostro obiettivo davanti alla decisione unilaterale della Russia di invadere l’Ucraina e attaccare il suo popolo? Porre fine a questa guerra il più rapidamente possibile, fare di tutto affinché alla fine l’Ucraina possa resistere e la Russia non vinca, preservare la pace nel resto del Continente europeo ed evitare qualsiasi escalation”.

Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron a Strasburgo alla chiusura della Conferenza sul futuro dell’Europa. “La libertà e la speranza per il futuro hanno il volto dell’Ue. È in nome di questa libertà e di questa speranza che continueremo a sostenere l’Ucraina”.

“La Francia ha ancora una volta scelto l’Europa dandomi nuovo mandato per costruire una Ue più forte e sovrana. Affinché questa guerra possa concludersi abbiamo adottato sanzioni senza precedenti e abbiamo mobilitato mezzi umanitari, finanziari e militari come mai prima d’ora. Non siamo in guerra contro la Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’Ucraina, per la pace nel nostro continente. Ma sta solo all’Ucraina definire i termini dei negoziati con la Russia”.