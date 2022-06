Madrid. Biden ringrazia Erdogan per aver sostenuto adesione a Nato di Finlandia e Svezia

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ringraziato il suo omologo turco Recep Tayyip Erdoğan per aver accettato di consentire a Finlandia e Svezia di aderire alla NATO.

“Voglio ringraziarti in particolare per quello che hai fatto, mettendo insieme la situazione per quanto riguarda Finlandia e Svezia, e tutto l’incredibile lavoro che proverai per ottenere il grano dall’Ucraina”, ha detto Biden ad Erdoğan durante il vertice della NATO a Madrid. “Stai facendo un ottimo lavoro”.

- Advertisement -

La Turchia ha discusso con la Russia sull’esportazione di grano dall’Ucraina. Erdoğan ha detto che spera che la diplomazia aiuti a far uscire il grano dall’Ucraina.

“Prego che saremo in grado di ristabilire l’equilibrio attraverso la diplomazia al fine di coltivare risultati positivi, soprattutto per quanto riguarda il grano”, ha detto Erdoğan a Biden.

“Il conflitto tra Russia e Ucraina e gli sviluppi negativi per quanto riguarda il prelievo di grano dai porti ucraini, così come gli sviluppi che coinvolgono petrolio e gas naturale, richiedono che tutti noi lavoriamo insieme per risolvere le controversie una volta per tutte. Ci sono Paesi privati del grano e apriremo corridoi per garantire che ottengano il grano di cui hanno bisogno”.

- Advertisement -

Erdoğan ha espresso “un grande piacere” nell’ incontrare Biden “dopo tanto tempo”. Ha affermato, inoltre, che gli sforzi congiunti dei due leader significano che “potremo tornare nei nostri paesi avendo ottenuto grandi successi”.