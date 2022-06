Mafia, Ministero Giustizia: Convenzione per ospitare a Foggia Pm della DDA

- Advertisement -

AgenPress. Oggi a Foggia è stata firmata la Convenzione che consentirà di ospitare nella ex Caserma Miale i magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari che operano nel contrasto alla criminalità organizzata foggiana.

Un passo rilevante nella strategia di sostegno al lavoro degli inquirenti e un risultato frutto di una eccellente sinergia tra le Istituzioni.

Soddisfazione da parte della ministra Marta Cartabia, da sempre attenta alla situazione di emergenza presente nella provincia di Foggia dove, nei mesi scorsi, ha incontrato magistrati ma anche imprenditori vittime di racket e parenti delle vittime di mafia.

La sottosegretaria Anna Macina, presente alla firma e in questi mesi in prima fila per la realizzazione dell’accordo, ha definito la convenzione un segnale importante e ha ricordato “che gli uffici del Ministero si adopereranno per tutti i necessari seguiti esecutivi, nell’ottica di contribuire a dare piena operatività al progetto”.