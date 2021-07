Mafia. Voto scambio. Indagato Matteo Adinolfi, europarlamentare Lega

- Advertisement -

AgenPress – E’ indagato anche l’europarlamentare della Lega, Matteo Adinolfi nell’inchiesta della Dda di Roma per voto di scambio in occasione dell’elezione amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di Latina del 5 giugno 2016. Nei suoi confronti l’accusa è scambio elettorale politico mafioso. L’imprenditore finito ai domiciliari è Raffaele Del Prete.

Secondo l’impianto accusatorio l’imprenditore si era speso per la sua elezione perché puntava ad ottenere il monopolio negli appalti dei rifiuti nell’area di Latina. Non è escluso che Adinolfi venga convocato nei prossimi giorni a piazzale Clodio per essere interrogato dal procuratore aggiunto Ilaria Calò e dai sostituti Corrado Fasanelli e Luigia Spinelli, titolari del procedimento.